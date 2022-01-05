Ба більше, можуть виникати нові ризики. Саме тому зміни не варто очікувати.

До теми Допомога від США у 2022 році: Маркарова розповіла, скільки отримає Україна

Німеччина блокує постачання зброї від інших партнерів

"Що стосується постачань із Німеччини, то від нового уряду нам (Україні – 24 канал) не варто очікувати чогось нового", – пояснив посол. Він зазначив, що не на боці України також "Партія зелених", яка входить до коаліції та в багатьох питаннях є союзницею української держави.

Дотримуються ще більш консервативного підходу щодо постачання озброєння,

– наголосив Мельник.

Посол відмітив, що для багатьох "холодним душем" стало блокування Ангелою Меркель надання озброєння Україні. Мовиться про механізм НАТО.

"Такі дії вписують у лінію минулого уряду. Той дотримувався обмежувальної політики щодо експорту німецького озброєння і виключав направлення зброї в регіони, де тривають збройні конфлікти", – підкреслив він.

Зауважте! Олексій Резніков також казав, що Німеччина блокує поставлення зброї через НАТО. За його словами, у Берліні не робили закупівель, попри попередження США про можливе вторгнення Росії.

Однак, за спостереженням Мельника, сьогодні Німеччина блокує постачання зброї Україні від інших партнерів. "Саме це збурило громадську думку", – роз'яснив посол.

Зброя для України з Німеччини: головне

Раніше у ЗМІ писали, що Німеччина, яку представляла Ангела Меркель, блокувала поставлення озброєння. До цього механізму Меркель начебто вдавалась з травня 2021 року.

Також за інформацією газети Frankfurter Allgemeine Zeitung, проти надання озброєнь буцімто виступає глава МЗС Німеччини Гайко Маас.

Володимир Зеленський у червні 2021 року закликав Німеччину надати Україні летальну зброю. Попри відмову він ще сподівався отримати німецьку допомогу.

До речі – як закінчилась "епоха Меркель: дивіться підсумковий випуск WTF