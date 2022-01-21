Об этом во время выступления в Институте Лоуи сообщила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. Инициатива создания альянса принадлежит именно Лондону.
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Такой альянс поможет защитить Европу, – Трасс
Глава МИД считает, что сотрудничество стран поможет защитить свободу и демократию в Восточной Европе. Также Британия готовит новый пакет поддержки Украины – речь идет об оборонительном вооружении.
Мы работаем с нашими партнерами над мерами влияния, направленными на российский финансовый сектор и физических лиц. Мы также укрепляем наше партнерство после переговоров в Лондоне в декабре – и мы способствуем новым трехсторонним связям с Польшей и Украиной,
– сообщили в пресс-службе британского правительства.
Министр обратилась ко всем союзникам, она призвала активизироваться и продолжить поддержку Украины и влиять на Россию для деэскалации.
Новый альянс Британии, Польши и Украины / Карта из твиттера Council on Geostrategy
В МИД Британии уверены, что существует угроза целому миру
Трасс уверена, что происходящее в Восточной Европе имеет важное значение для всего мира. Угрозы не являются региональными.
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Позиция Британии относительно возможной агрессии России:
- Ранее СМИ сообщили, что Британия направила в Украину 30 военных из элитных подразделений.
- В МИД Британии сравнивали возможное наступление России в Украину с советским вторжением в Афганистан. Дипломаты говорят, что атака россиян может привести к большим потерям.
- Также в Минобороны Великобритании заявляли, что Лондон готов увеличить военную помощь Киеву. Речь идет прежде всего о поставках оружия.
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