Европа должна помогать Украине и поддерживать ее на фоне российской угрозы. Об этом заявила министр обороны Чехии Яна Чернохова.

Важно Эстония передает Украине противотанковые Javelin

Чехия может передать дефицитные снаряды

Яна Чернохова заявила, что уже на следующей неделе правительство Чехии рассмотрит документ о передаче Украине артиллерийских снарядов. В чешских СМИ отмечают, что снаряды калибра 152 миллиметра дефицитны в Украине, поэтому эта помощь будет уместной.

Европа должна подготовиться и помочь Украине, нашим союзникам. На следующей неделе я передам правительству материал, на основе которого мы обеспечим Украину артиллерийскими боеприпасами калибра 152 миллиметра,

– заявила Чернохова.

В Минобороны Чехии подчеркнули, что после одобрения помощи правительством процедурных проблем не будет, поэтому снаряды сразу отправят в Украину.

Обратите внимание! Накануне Яна Чернохова заявляла, что Чехия готова предоставить или продать Украине вооружение. Однако официальный Киев должен сам определить, что украинской армии необходимо.

Иностранная помощь Украине на фоне российской угрозы: последние новости

Эстония передала Украине оборонное вооружение. В частности, речь идет о противотанковых ракетных комплексах Javelin, переносных зенитно-ракетных комплексах класса "земля-воздух" Stinger.

18 января в Украину прибыла военная помощь из Великобритании. Лондон передал нам противотанковое вооружение.

В Латвии было принято решение передать Украине летальное и нелетальное оружие.

Канада передаст Украине 120 миллионов долларов помощи. Кроме того, правительство страны рассматривает вопросы поставки военного оборудования.

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