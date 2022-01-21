Європа повинна допомагати Україні та підтримувати її на фоні російської загрози. Про це заявила міністерка оборони Чехії Яна Чернохова.

Важливо Естонія передає Україні протитанкові Javelin

Чехія може передати дефіцитні снаряди

Яна Чернохова заявила, що вже наступного тижня уряд Чехії розгляне документ про передання Україні артилерійських снарядів. У чеських ЗМІ зазначають, що снаряди калібру 152 міліметри є дефіцитними в Україні, тому ця допомога буде доречною.

Європа повинна підготуватися та допомогти Україні, нашим союзникам. Наступного тижня я передам уряду матеріал, на основі якого ми забезпечимо Україну артилерійськими боєприпасами калібру 152 міліметри,

– заявила Чернохова.

У Міноборони Чехії наголосили, що після схвалення допомоги урядом, процедурних проблем не буде, тому снаряди одразу відправлять до України.

Зверніть увагу! Напередодні Яна Чернохова заявляла, що Чехія готова надати або продати Україні озброєння. Однак офіційний Київ мав би сам визначити, що українській армії необхідно.

Іноземна допомога Україні на фоні російської загрози: останні новини

Естонія передала Україні оборонне озброєння. Зокрема мова йде про протитанкові ракетні комплекси Javelin, переносні зенітно-ракетні комплекси класу "земля-повітря " Stinger.

Stinger. 18 січня до України прибула військова допомога з Великої Британії. Лондон передав нам протитанкове озброєння.

У Латвії ухвалили рішення передати Україні летальну та нелетальну зброю.

Канада передасть Україні 120 мільйонів доларів допомоги. Крім того, уряд країни розглядає питання постачання військового обладнання.

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