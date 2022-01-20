Необходимое оружие и военное оборудование предоставят или продадут Киеву. Об этом сказала министр обороны Чехии Яна Чернохова.

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Чернохова рассказала о консенсусе в правительственной коалиции. Она отметила, что ее взгляды относительно помощи Украине совпадают с мнениями министра иностранных дел Яна Липавского.

Украина должна определить, какое оружие нужно

По словам министра, Киев должен определить список оружия и оборудования, которые нужны Украине.

Тогда Праге надо будет согласовать этот вопрос с Вышеградской четверкой, куда входят также Польша, Словакия и Венгрия. Возможно, тему обсудят еще с Германией, Австрией, или со странами Балтии.

Чехия исторически, политически и союзнически – на стороне Украины. Если Украине потребуется, мы попытаемся помочь,

– подчеркнула Чернохова.

Иностранная помощь Украине от других государств

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что США предоставили Украине 200 миллионов долларов и летальное вооружение. Это самая большая помощь от США с 2014 года.

18 января Великобритания начала предоставлять Украине легкое противотанковое оружие. Министр обороны Бен Уоллес заявил, что решение приняли на фоне "угрожающего поведения России".

Обратите внимание! Такую поддержку международное сообщество выражает Украине из-за угроз нападения России. Американская разведка предостерегает, что агрессор может прибегнуть к вторжению, поскольку стягивает войска вдоль украинских границ.

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