Необходимое оружие и военное оборудование предоставят или продадут Киеву. Об этом сказала министр обороны Чехии Яна Чернохова.
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Чернохова рассказала о консенсусе в правительственной коалиции. Она отметила, что ее взгляды относительно помощи Украине совпадают с мнениями министра иностранных дел Яна Липавского.
Украина должна определить, какое оружие нужно
По словам министра, Киев должен определить список оружия и оборудования, которые нужны Украине.
Тогда Праге надо будет согласовать этот вопрос с Вышеградской четверкой, куда входят также Польша, Словакия и Венгрия. Возможно, тему обсудят еще с Германией, Австрией, или со странами Балтии.
Чехия исторически, политически и союзнически – на стороне Украины. Если Украине потребуется, мы попытаемся помочь,
– подчеркнула Чернохова.
Иностранная помощь Украине от других государств
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что США предоставили Украине 200 миллионов долларов и летальное вооружение. Это самая большая помощь от США с 2014 года.
- 18 января Великобритания начала предоставлять Украине легкое противотанковое оружие. Министр обороны Бен Уоллес заявил, что решение приняли на фоне "угрожающего поведения России".
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