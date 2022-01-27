Как Дания поможет Украине
Кулеба прибыл в Копенгаген 27 января. Там он встретился с коллегой эппе Кофодом.
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Рад приветствовать министра иностранных дел Украины в Копенгагене в трудное время. Украина сталкивается с беспрецедентным наращиванием военной мощи Россией. Призываю Россию к деэскалации,
– подчеркнул датский министр.
Он добавил, что Копенгаген предоставит Украине деньги на стабилизацию ситуации и проведение реформ.
Реакция Кулебы
Глава МИД Украины отметил, что будущее евроатлантической безопасности теперь решается в Украине. В то же время Дания демонстрирует "настоящее лидерство, стоя бок о бок с Украиной во время повышенных угроз со стороны России".
Как партнеры помогают Украине
- Министерство обороны Польши проводит консультации по передаче Украине оружия.
- Эстония передает Украине противотанковые самолеты, а Латвия – летальное и нелетальное оружие. Литва планирует предоставить Вооруженным силам Украины 24 тепловизора.
- Чехия отправит артиллерийские снаряды калибра 152 миллиметра.
- Канада передаст Киеву 120 миллионов долларов помощи. Кроме того, государство рассматривает возможность поставки военного оборудования.
- По данным СМИ, США могут отправить ВСУ транспортные вертолеты, которые приобрели для афганских военных.
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Полный текст публикации Йеппе Когда в твиттере:
Рад приветствовать министра иностранных дел Украины в Копенгагене в трудное время.
Украина сталкивается с беспрецедентным наращиванием военной мощи Россией. Призываю Россию к деэскалации.
Дания остается непреклонным в поддержке Украины выделит дополнительные средства на стабилизацию, реформы.