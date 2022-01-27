Як Данія допоможе Україні

Кулеба прибув у Копенгаген 27 січня. Там він зустрівся з колегою Еппе Кофодом.

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Радий вітати міністра закордонних справ України в Копенгагені у скрутний час. Україна стикається з безпрецедентним нарощуванням військової могутності Росією.Закликаю Росію до деескалації,

– наголосив данський міністр.

Він додав, що Копенгаген надасть Україні гроші на стабілізацію ситуації та проведення реформ.

Реакція Кулеби

Очільник МЗС України зазначив, що майбутнє євроатлантичної безпеки тепер вирішується в Україні. Водночас Данія демонструє "справжнє лідерство, стоячи пліч-о-пліч з Україною в час підвищених загроз з боку Росії".

Як партнери допомагають Україні

Важливо! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

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Повний текст публікації Еппе Кофода у твітері:

"Радий вітати міністра закордонних справ України в Копенгагені у скрутний час.

Україна стикається з безпрецедентним нарощуванням військової могутності Росією.Закликаю Росію до деескалації.

Данія залишається непохитною у підтримці України, надасть додаткові кошти на стабілізацію, реформи".