Мовиться про п'ять Мі-17В-5 і один – Мі-8МТВ. Очікується, що перша партія прибуде весною 2022 року.
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У листопаді 2021 канал CNN також повідомляв про те, що адміністрація Джо Байдена розглядає можливість передати Україні техніку, яку первинно купували для афганських солдатів.
ЗМІ пишуть, що це рішення у Білому домі схвалили на тлі стягування Росією військ до кордонів України.
Допомога від США у 2022 році
Пані посол України в США Оксана Маркарова розповіла, що наша держава отримає від Штатів заплановані 300 мільйонів доларів. Однак буде й інша допомога, деталі якої поки розкривати рано.
Є безпосередньо пряма допомога, яку нам надають США через свій бюджет – на 2022 рік ця сума вже більша, її збільшено до 300 мільйонів,
– зазначила дипломатка.
Оксана Маркарова уточнила, що компонент, який може йти на летальну оборону зброю, теж зріс. За її словами, це та сума, яку заклали на 2022 рік і щодо якої обидві держави ведуть співпрацю.