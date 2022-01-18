Мовиться про п'ять Мі-17В-5 і один – Мі-8МТВ. Очікується, що перша партія прибуде весною 2022 року.

Читайте також Держсекретар США Блінкен 19 січня відвідає Україну,– ЗМІ

У листопаді 2021 канал CNN також повідомляв про те, що адміністрація Джо Байдена розглядає можливість передати Україні техніку, яку первинно купували для афганських солдатів.

ЗМІ пишуть, що це рішення у Білому домі схвалили на тлі стягування Росією військ до кордонів України.

Зверніть увагу! Наприкінці 2021 року адміністрація президента США Джо Байдена погодила військову допомогу Україні на 200 мільйонів доларів.

Допомога від США у 2022 році

Пані посол України в США Оксана Маркарова розповіла, що наша держава отримає від Штатів заплановані 300 мільйонів доларів. Однак буде й інша допомога, деталі якої поки розкривати рано.

Є безпосередньо пряма допомога, яку нам надають США через свій бюджет – на 2022 рік ця сума вже більша, її збільшено до 300 мільйонів,

– зазначила дипломатка.

Оксана Маркарова уточнила, що компонент, який може йти на летальну оборону зброю, теж зріс. За її словами, це та сума, яку заклали на 2022 рік і щодо якої обидві держави ведуть співпрацю.

До теми – Байден і Путін – боротьба за мир в Україні: дивіться відео