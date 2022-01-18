Речь идет о пяти Ми-17В-5 и одном– Ми-8МТВ. Ожидается, что первая партия прибудет весной 2022 года.

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В ноябре 2021 года канал CNN также сообщал о том, что администрация Джо Байдена рассматривает возможность передать Украине технику, которую первоначально покупали для афганских солдат.

СМИ пишут, что это решение в Белом доме было одобрено на фоне стягивания Россией войск к границам Украины.

Обратите внимание! В конце 2021 года администрация президента США Джо Байдена согласовала военную помощь Украине в 200 миллионов долларов.

Помощь от США в 2022 году

Госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова рассказала, что наше государство получит от Штатов запланированные 300 миллионов долларов. Однако будет и другая помощь, детали которой пока раскрывать рано.

Есть непосредственно прямая помощь, которую нам оказывают США из своего бюджета – на 2022 год эта сумма уже больше, она увеличена до 300 миллионов,

– отметила дипломат.

Оксана Маркарова уточнила, что компонент, который может идти на летальную оборону, тоже вырос. По ее словам, это та сумма, которую заложили на 2022 год и в отношении которой оба государства ведут сотрудничество.

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