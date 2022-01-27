Игорь Терехов заявил, что жители города не желают войны. Однако харьковчане готовы защищать свои дома в случае военной агрессии.
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Не повторят судьбу Донбасса
По словам мэра, все горожане любят Харьков. И они не позволят, чтобы город повторил судьбу Донецка или Луганска.
Мы стеной встанем все вместе – и харьковчане, и все украинцы – на защиту города Харькова,
– заявил Терехов.
В то же время харьковский городской глава выразил сомнение, что Россия действительно нападет. Чтобы предотвратить такой сценарий, работает немало людей – от президента и его команды до международных партнеров.
"Все понимают, что война не нужна. И люди тоже выступают против агрессии, они молча не будут терпеть все это", – подчеркнул Терехов.
С полным интервью мэра Харькова журналистке The Washington Post можно будет ознакомиться через несколько дней.
Помощь Украине на фоне угрозы нападения Кремля / Инфографика 24 канала
Вероятное нападение России: главное
- Официальный Вашингтон убежден, что Россия намерена напасть на Украину до середины февраля. Зарубежные партнеры прорабатывают разные сценарии.
- О возможности полномасштабного военного вторжения России было сказано еще в октябре 2021 года. В это время Кремль начал стягивать войска к границам с Украиной.
- Белый дом готовит очередные санкции против России на случай военной агрессии. Экспортные ограничения могут существенно навредить российской индустрии.
- Президент Украины Владимир Зеленский 25 января призвал украинцев не паниковать и заверил, что ситуация на границе находится под контролем.