Об этом заявила заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман. Она подчеркнула, что действия России в случае полномасштабного вторжения в Украину нельзя оставить без наказания.

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Шерман подчеркнула, что нападение России на Украину разрушит все принципы международной безопасности.

Это нельзя оставить безнаказанным. Мы также рассматриваем сценарии гибридной атаки. Для России должны быть последствия,

– сказала заместитель госсекретаря США.

Она добавила, что многие страны мира уже выразили поддержку Украине не только словами, но и конкретными действиями.

Россия может напасть в феврале

Уэнди Шерман отметила, что неизвестно, принял ли Владимир Путин окончательное решение о вторжении в Украину.

Но мы, конечно, видим все признаки того, что он планирует использовать военную силу когда-нибудь, возможно сейчас или в середине февраля,

– заметила Шерман.

Она добавила, что 4 февраля состоится церемония открытия Олимпийских игр в Пекине и президент Путин будет на ней присутствовать, что может повлиять на принятие им решений.

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"Я не знаю, что в голове президента Путина. Есть только один человек, который знает это, и это президент Путин. Я подозреваю, что даже окружающие его люди не знают, что он в конце концов сделает", – подытожила заместитель госсекретаря США.

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