Про це заявила заступниця держсекретаря США Венді Шерман. Вона наголосила, що дії Росії у разі повномасштабного вторгнення в Україну неможна залишити без покарання.
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Шерман підкреслила, що напад Росії на Україну зруйнує всі принципи міжнародної безпеки.
Це не можна залишити безкарним. Ми також розглядаємо сценарії гібридної атаки. Для Росії мають бути наслідки,
– сказала заступниця держсекретаря США.
Вона додала, що багато країн світу вже висловили підтримку Україні не лише словами, але й конкретними діями.
Росія може напасти у лютому
Венді Шерман зазначила, що наразі невідомо, чи ухвалив Володимир Путін остаточне рішення про вторгнення в Україну.
Але ми, звісно, бачимо всі ознаки того, що він планує використати військову силу колись, можливо, зараз або в середині лютого,
– зауважила Шерман.
Вона додала, що 4 лютого відбудеться церемонія відкриття Олімпійських ігор у Пекіні, і президент Путін буде на ній присутній, що може вплинути на прийняття ним рішень.
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"Я не знаю, що в голові президента Путіна. Є лише одна людина, яка знає це, і це президент Путін. Я підозрюю, що навіть люди, які оточують його, не знають, що він зрештою зробить", – підсумувала заступниця держсекретаря США.
Водночас Шерман заявила, що Україна наразі не досягла рівня для отримання ПДЧ в НАТО.
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