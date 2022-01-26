Про це заявила заступниця держсекретаря США Венді Шерман. Вона наголосила, що дії Росії у разі повномасштабного вторгнення в Україну неможна залишити без покарання.

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Шерман підкреслила, що напад Росії на Україну зруйнує всі принципи міжнародної безпеки.

Це не можна залишити безкарним. Ми також розглядаємо сценарії гібридної атаки. Для Росії мають бути наслідки,
– сказала заступниця держсекретаря США.

Вона додала, що багато країн світу вже висловили підтримку Україні не лише словами, але й конкретними діями.

Росія може напасти у лютому

Венді Шерман зазначила, що наразі невідомо, чи ухвалив Володимир Путін остаточне рішення про вторгнення в Україну.

Але ми, звісно, бачимо всі ознаки того, що він планує використати військову силу колись, можливо, зараз або в середині лютого,
– зауважила Шерман.

Вона додала, що 4 лютого відбудеться церемонія відкриття Олімпійських ігор у Пекіні, і президент Путін буде на ній присутній, що може вплинути на прийняття ним рішень.

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"Я не знаю, що в голові президента Путіна. Є лише одна людина, яка знає це, і це президент Путін. Я підозрюю, що навіть люди, які оточують його, не знають, що він зрештою зробить", – підсумувала заступниця держсекретаря США.

Водночас Шерман заявила, що Україна наразі не досягла рівня для отримання ПДЧ в НАТО.

Загроза вторгнення Росії в Україну: головне

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  • 25 січня Володимир Зеленський вчергове звернувся до українців. Президент наголосив, що приводів для паніки немає і ситуація на кордоні контрольована нашими бійцями.

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