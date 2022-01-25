Санкції можуть запровадити так, щоб залишити Росію без нової техніки. Ці дані виданню підтвердив високопоставлений чиновник адміністрації президента.
До теми Обмеження експорту сировини та зброї: США пропонують нові санкції проти Росії
Білий дім підтвердив ймовірність санкцій
Адміністрація Джо Байдена розглядає можливість жорсткого контролю експорту напівпровідників до Росії, щоб зашкодити російській промисловості. Санкції будуть введенні у разі повномасштабного вторгнення агресора на територію України,
– мовиться в повідомленні.
Тобто Штати співпрацюють з союзниками Європи та Азії, щоб розробити правило, яке виключить основні компоненти з галузей, необхідних Володимиру Путіну для зростання економіки. Зокрема мовиться про:
- штучний інтелект;
- аерокосмічну галузь.
Окрім того, звичайних росіян можуть позбавити певних смартфонів, планшетів, ігрових приставок.
Що відомо про санкції протиРосії у випадку нападу на Україну
- 23 січня у Євросоюзі заявили, – якщо президент Росії нападе на Україну, то санкції запровадять протягом декількох днів.
- Після цього ЄС також анонсував запровадження додаткових санкцій через окупацію Росією Криму.
- Окрім того, США також розглядають варіант обмеження експорту російської сировини та зброї. Також можуть різко скоротити персонал російських посольств у західних країнах.
- Ба більше, на початку січня Сенат США опублікував проєкт санкцій, що передбачає обмеження для Володимира Путіна та високопосадовців Кремля.
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