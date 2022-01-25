Санкції можуть запровадити так, щоб залишити Росію без нової техніки. Ці дані виданню підтвердив високопоставлений чиновник адміністрації президента.

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Адміністрація Джо Байдена розглядає можливість жорсткого контролю експорту напівпровідників до Росії, щоб зашкодити російській промисловості. Санкції будуть введенні у разі повномасштабного вторгнення агресора на територію України,

– мовиться в повідомленні.

Тобто Штати співпрацюють з союзниками Європи та Азії, щоб розробити правило, яке виключить основні компоненти з галузей, необхідних Володимиру Путіну для зростання економіки. Зокрема мовиться про:

штучний інтелект;

аерокосмічну галузь.

Окрім того, звичайних росіян можуть позбавити певних смартфонів, планшетів, ігрових приставок.

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