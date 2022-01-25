Також санкції можуть вдарити по посольствах Росії у світі. Про це повідомило видання, посилаючись на інформацію, яку держсекретар США Ентоні Блінкен надав під час візиту в Берлін.

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Штати можуть "вдарити" по важливих галузях Росії

За даними видання, державний секретар Ентоні Блінкен дав зрозуміти західним союзникам, яку ціну доведеться заплатити Володимиру Путіну за новий напад на Україну.

Санкційний план, представлений у Берліні, розроблений головою ЦРУ Вільямом Бернсом. Про цей пакет заходів держсекретар США Ентоні Блінкен "дав зрозуміти" західним союзникам,

– мовиться у повідомленні.

Наразі відомо, згідно з новим пакетом санкцій, хочуть:

перекрити російські торгові шляхи по всьому світу;

заблокувати постачання сировини з Росії;

різко скоротити персонал російських посольств у західних країнах.

Зокрема мовиться про те, що США і Захід хочуть атакувати роль Росії як найбільшого в світі постачальника сировини.

Від цих обмежень економічні збитки для Росії сягятимуть до 50 мільярдів доларів.

Коротко про пропозиції щодо санкції проти Кремля

На початку січня через загрозу нападу на Україну зі сторони Кремля, Сенат США опублікував проєкт санкцій, які можуть запровадити Володимира Путіна та високопосадоців Росії. У ньому мовиться про те, що президенту Росії та іншим чиновникам можуть заборонити в'їзд в США, а також заморозити їхні активи у країні.

Окрім того, США можуть відрізати стратегічні галузі Росії від напівпровідників. Також розглядають варіант відрізання від системи платежів SWIFT.

24 січня у Євросоюзі повідомили, що можуть запровадити проти Росії жорсткіші санкції через окупацію українського Криму. Водночас кого саме стосуються санкції, не повідомляють. Адже на таку інформацію поширюється спеціальна конфіденційність.

Перед цим, 23 січня у ЄС заявили – якщо Росія наважиться напасти на Україну, запровадять санкції протягом кількох днів.

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