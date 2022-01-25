Также санкции могут нанести удар по посольствам России в мире. Об этом сообщило издание, ссылаясь на информацию, которую госсекретарь США Энтони Блинкен предоставил во время визита в Берлин.

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По данным издания, государственный секретарь Энтони Блинкен дал понять западным союзникам, какую цену придется заплатить Владимиру Путину за новое нападение на Украину.

Санкционный план, представленный в Берлине, разработан главой ЦРУ Уильямом Бернсом. Об этом пакете мер госсекретарь США Энтони Блинкен "дал понять" западным союзникам,

– говорится в сообщении.

Теперь известно, согласно новому пакету санкций, хотят:

перекрыть русские торговые пути по всему миру;

заблокировать поставки сырья из России;

резко сократить персонал русских посольств в западных странах.

В частности, говорится о том, что США и Запад хотят атаковать роль России как крупнейшего в мире поставщика сырья.

От этих ограничений экономический ущерб для России будет достигать 50 миллиардов долларов.

Кратко о предложениях по санкциях против Кремля

В начале января из-за угрозы нападения на Украину со стороны Кремля, Сенат США опубликовал проект санкций, которые могут ввести Владимира Путина и высокопоставленных должностных лиц России. В нем говорится, что президенту России и другим чиновникам могут запретить въезд в США, а также заморозить их активы в стране.

Кроме того, США могут отрезать стратегические отрасли России от полупроводников. Также рассматривают вариант отрезки от системы платежей SWIFT.

24 января в Евросоюзе сообщили, что могут ввести против России более жесткие санкции из-за оккупации украинского Крыма. В то же время, кого именно касаются санкции, не сообщают. Ведь на такую ​​информацию распространяется специальная конфиденциальность.

Перед этим, 23 января, в ЕС заявили – если Россия решится напасть на Украину, введут санкции в течение нескольких дней.

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