Реакция на нападение Москвы будет очень быстрой. Об этом издание пишет, ссылаясь на высокопоставленного чиновника ЕС.

Важно США не будут вводить сейчас санкции против России, – Блинкен

Будет удивительное единство

Политик уверен, что среди 27 стран блока будет "еще более удивительное" единство, чем в 2014 году. Он признал, что есть "разные чувствительности", но все страны-члены ЕС остро чувствуют интересы блока.

Если такое очень серьезное развитие событий произойдет, реакция будет очень быстрой, реакция будет чрезвычайно четкой. И опять же это будет вопрос дней, не вопрос недель,

– подчеркнул чиновник.

По информации СМИ, источники в ЕС пессимистично настроены относительно отступления Кремля от своих "максималистических требований". Они фактически дают России сферу влияния в Восточной Европе.

Мир предупреждает Россию о последствиях

Президент США Джо Байден пригрозил Москве мощными санкциями в случае агрессии против Украины. Он предупредил, что ограничения приведут к экономической катастрофе в России.

Например, банкам могут запретить проводить любые операции с долларом, а также допускают отключения страны от системы SWIFT.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер Германии Олаф Шольц заявили, что Кремль заплатит высокую цену, если нападет на Украину. О том же говорит и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Кстати, президент Владимир Зеленский призвал не ждать эскалации, а вводить ограничения уже.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон пока не будет вводить санкций. Причиной он назвал возможную потерю "эффекта сдерживания".

Может быть интересно – Байдену удалось загнать Путина в ловушку / "Теории заговора":