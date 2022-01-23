По словам Блинкена, введение санкций сейчас подорвет способность Запада сдерживать агрессию России против Украины. Поэтому Вашингтон отвергает идею ввести ограничения против Кремля сейчас.

Обратите внимание ЕС готовит санкции, но они не будут касаться "Северного потока-2", – глава МИД Австрии

США пытаются показать России серьезность последствий

Энтони Бленкен заявил, что США и Евросоюз сейчас работают над тем, чтобы показать России масштабы последствий, которые ее ждут в случае агрессии против Украины. Сейчас возможность введения серьезных санкций является средством сдерживания Кремля от агрессивных шагов.

Когда дело касается санкций, цель этих санкций – сдерживать российскую агрессию. И поэтому, если они срабатывают сейчас, вы теряете эффект сдерживания,

– заявил Блинкен.

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