Об этом министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг рассказал в интервью.

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Шалленберг констатировал, что Европа в определенной степени зависит от энергии из России.

Мы не сможем изменить это сразу, если мы хотим получать тепло и электричество,
– объяснил позицию Евросоюза австрийский министр.

Он подчеркнул, что ЕС готов к диалогу с Россией на равных, но при эскалации конфликта с Украиной Брюссель даст быстрый ответ – крупные экономические санкции.

В то же время Владимир Зеленский призвал партнеров к немедленному введению санкций против России. Ведь ждать эскалацию – неправильная и недейственная стратегия.

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