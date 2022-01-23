Об этом министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг рассказал в интервью.
Важно Этого недостаточно, – Фейгин о новом пакете санкций США в отношении Кремля
Шалленберг констатировал, что Европа в определенной степени зависит от энергии из России.
Мы не сможем изменить это сразу, если мы хотим получать тепло и электричество,
– объяснил позицию Евросоюза австрийский министр.
Он подчеркнул, что ЕС готов к диалогу с Россией на равных, но при эскалации конфликта с Украиной Брюссель даст быстрый ответ – крупные экономические санкции.
В то же время Владимир Зеленский призвал партнеров к немедленному введению санкций против России. Ведь ждать эскалацию – неправильная и недейственная стратегия.
Как мир планирует реагировать на нападение России
- Президент США Джо Байден пригрозил Москве мощными санкциями в случае агрессии против Украины. Ограничения, мол, приведут к экономической катастрофе в России. В частности, банкам могут запретить проводить любые операции с долларом.
- Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер Германии Олаф Шольц заявили, что Кремль заплатит высокую цену, если нападет на Украину. Подобное заявление сделал и генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Это может вас заинтересовать – допустят ли США нападение на Украину: смотрите видео