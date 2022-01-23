Про це міністр закордонних справ Австрії Олександр Шалленберг розповів в інтерв'ю.
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Шалленберг констатував, що Європа певною мірою залежить від енергії з Росії.
Ми не зможемо змінити це відразу, якщо ми хочемо отримувати тепло та електрику,
– пояснив позицію Євросоюзу австрійський міністр.
Він наголосив, що ЄС готовий до діалогу з Росією на рівних, але за ескалації конфлікту з Україною Брюссель дасть швидку відповідь – великі економічні санкції.
Водночас Володимир Зеленський закликав партнерів до негайного запровадження санкцій проти Росії. Адже чекати на ескалацію – неправильна та недієва стратегія.
Як світ планує реагувати на напад Росії
- Президент США Джо Байден пригрозив Москві потужними санкціями у разі агресії проти України. Обмеження, мовляв, призведуть до економічної катастрофи в Росії. Зокрема, банкам можуть заборонити проводити будь-які операції з доларом.
- Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та канцлер Німеччини Олаф Шольц заявили, що Кремль заплатить високу ціну, якщо нападе на Україну. Подібну заяву зробив і генсек НАТО Єнс Столтенберг.
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