Обох політиків непокоїть загроза нового вторгнення держави-агресорки в Україну. Вони заявили, що стурбовані через дестабілізаційні дії Росії щодо нашої держави.

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У разі нового нападу Росія дорого заплатить

Джонсон та Шольц попередили, що у разі подальшої ескалації Москва отримає жорстку відповідь. Політики застерегли, що будь-яке вторгнення в Україну буде серйозною стратегічною помилкою для Кремля.

Лідери обговорили тривожні події біля українського кордону й погодилися, що подальша військова агресія дорого обійдеться Росії,

– наголосили у Лондоні.

Політики говорили про співпрацю Лондона та Берліна

Очільник британського уряду підкреслив, що важливо, аби союзники по НАТО спільно працювали над скоординованих реагуванням. Джонсон та Шольц мають намір підтримувати тісний контакт щодо цього.

"Прем'єр-міністр сподівається на тісне співробітництво з канцлером Шольцом протягом усього головування Німеччини у G7", – зазначили на сайті британського уряду.

Зверніть увагу! Німеччина почала головувати у "Великій сімці" 1 січня 2022 року – замість Великої Британії. Зазначимо, що вже у червні країни-члени G7 планують провести свій щорічний саміт.

Схожа заява прозвучала від НАТО

Напередодні генсек НАТО Єнс Столтенберг також пригрозив Росії через агресію проти України. Відповідну заяву він зробив за підсумками переговорів Ради НАТО – Росія.

Після цих перемовин у британському МЗС назвали єдиний шлях для Росії. Очільниця відомства Елізабет Трасс вважає, що це – деескалація та участь у конструктивних дискусіях.

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