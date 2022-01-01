З 1 січня 2022 року очолювати "Групу семи" буде Німеччина. До цього у 2021 році нею керувала Велика Британія.

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Де і коли буде саміт G7

Щорічний саміт лідерів країн "Групи семи" Німеччина прийматиме в баварських Альпах. Він запланований на 26 – 28 червня у замку Ельмау, як і під час попереднього головування Німеччини у 2015 році.

До складу G7 зараз входять:

Велика Британія;

Італія;

Канада;

Німеччина;

США;

Франція;

Японія.

Питання, які обіцяють розглянути

"Ми зробимо якнайбільше під час нашого головування, аби забезпечити лідерську роль цих країн у питаннях кліматичної нейтральності та справедливості у світі", – підкреслив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Зазначається, що у 2023 році головування в "Групі семи" перейде до Японії.

Довідка. "Група семи" – це міжнародний клуб урядів 7 високорозвинених країн світу. Лідери цих держав регулярно зустрічаються, аби обговорити спільні економічні проблеми й узгодити свою економічну політику. Також у зустрічах бере участь Євросоюз, однак без права голосувати за проведення щорічних зборів.

G7 та Україна: останні новини

Президент Володимир Зеленський 17 грудня зустрівся із послами "Великої сімки" та Європейського Союзу в Україні.

Вони підбили зовнішньополітичні підсумки року й окреслили завдання на майбутнє.

Зеленський підкреслив, що Україна продовжуватиме розвивати відносини з ЄС і НАТО.

Крім того, наповнюватиме конкретними проєктами та змістами співпрацю з ключовими партнерами.

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