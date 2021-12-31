У частині промови, яка стосувалася зовнішньої політики країни, Шольц виступив за "суверенну, єдину сильну Європу".
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У новорічному вітанні Шольц згадав Україну
Новий канцлер Німеччини у новорічному привітанні нагадав, що трансатлантична співпраця має важливе значення для безпеки в Європі та за її межами.
Що стосується України, то зараз ми зіштовхуємося з новими викликами,
– зазначив Шольц.
Через побоювання Заходу, що Росія може напасти на Україну, політик наголосив, що "непорушність кордонів є цінним активом та не підлягає обговоренню".
Головування Німеччини у групі послів G7
Канцлер також нагадав, що з 1 січня 2022 року У Німеччина очолить групу послів G7 в Україні.
"Ми використовуємо наше головування для того, аби цей клуб держав перетворився на флагман кліматично нейтрального господарювання та справедливого світу", – додав політик.
До слова, досі голосувало посольство Великої Британії.
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