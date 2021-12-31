Посольство передало булаву
Цю роль Німеччина перейняла від Великої Британії. До своїх обов'язків посольство приступить у перший день 2022 року.
Цікаво Посли G7 розчаровані черговим зривом відбору керівника САП
Сьогодні – останній день головування посольства Великої Британії в Україні у групі послів G7 в Україні. Для нас було честю та привілеєм очолити цю групу на підтримку амбітного плану реформ в Україні. Завтра ми передаємо естафету послу Анке Фельдгузен та команді посольства Німеччини в Україні,
– йдеться в заяві.
Пані посол Великої Британії Мелінда Сіммонс передала своїй німецькій колезі булаву – символ підтримки реформ в Україні, на що і спрямована робота послів "Великої сімки". Крім того, вона побажала їй удачі.
Пані посол Великої Британії передає головування в групі послів "Великої сімки" Німеччині / Фото з твітеру групи
До теми пропонуємо сюжет про роль послів "Великої сімки" у виборі голови САП: дивіться відео