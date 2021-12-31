Посольство передало булаву

Эту роль Германия переняла от Великобритании. К своим обязанностям посольство приступит в первый день 2022 года.

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Сегодня – последний день председательства посольства Великобритании в Украине в группе послов G7 в Украине. Для нас было честью и привилегией возглавить эту группу в поддержку амбициозного плана реформ в Украине. Завтра мы передаем эстафету послу Анке Фельдгузен и команде посольства Германии в Украине,

– говорится в заявлении.

Госпожа посол Великобритании Мелинда Симмонс передала своей немецкой коллеге булаву – символ поддержки реформ в Украине, на что и направлена работа послов "Большой семерки". Кроме того, она пожелала ей удачи.



Пани посол Великобритании передает председательство в группе послов "Большой семерки" Германии / Фото из твиттера группы

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