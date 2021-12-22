Членов комиссии по избранию антикоррупционного прокурора назначает Верховная Рада. Как заявили послы, решение комиссии противоречит обязательствам Украины относительно назначения постоянного руководителя.

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Специализированная антикоррупционная прокуратура, как и все независимые антикоррупционные институты, нуждается в укреплении для обеспечения верховенства права и борьбы с коррупцией,

– подчеркнули послы.

Также они призвали комиссию собраться как можно скорее, чтобы завершить процесс избрания руководителя САП.

Важно! Офис Президента выразил позицию Зеленского по поводу ситуации с руководителем САП. В ОП подчеркнули, что максимально заинтересованы в том, чтобы конкурсная комиссия завершила все необходимые процедуры еще до конца 2021 года.

Что известно об избрании руководителя САП

21 декабря во время голосования члены комиссии по избранию руководства САП не смогли набрать достаточного количества голосов для принятия решения. "Против" голосовали почти все члены комиссии.

Почти все представители Верховной Рады не поддержали ни одно голосование за подтверждение результатов конкурса на должности в САП. Исключение – голосование "Слуги народа" Вячеслава Навроцкого. Спорили несколько часов.

Как объясняли иностранные представители и Навроцкий, чисто математическим путем победитель уже есть. В то же время 5 из 6 членов парламента не поддерживали ни одного голосования. Они утверждали, что прежде всего необходимо согласовать с Офисом генпрокурора ряд вопросов. В частности, имеют ли кандидаты допуск к гостайне.

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