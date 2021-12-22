Членов комиссии по избранию антикоррупционного прокурора назначает Верховная Рада. Как заявили послы, решение комиссии противоречит обязательствам Украины относительно назначения постоянного руководителя.
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Специализированная антикоррупционная прокуратура, как и все независимые антикоррупционные институты, нуждается в укреплении для обеспечения верховенства права и борьбы с коррупцией,
– подчеркнули послы.
Также они призвали комиссию собраться как можно скорее, чтобы завершить процесс избрания руководителя САП.
Что известно об избрании руководителя САП
- 21 декабря во время голосования члены комиссии по избранию руководства САП не смогли набрать достаточного количества голосов для принятия решения. "Против" голосовали почти все члены комиссии.
- Почти все представители Верховной Рады не поддержали ни одно голосование за подтверждение результатов конкурса на должности в САП. Исключение – голосование "Слуги народа" Вячеслава Навроцкого. Спорили несколько часов.
- Как объясняли иностранные представители и Навроцкий, чисто математическим путем победитель уже есть. В то же время 5 из 6 членов парламента не поддерживали ни одного голосования. Они утверждали, что прежде всего необходимо согласовать с Офисом генпрокурора ряд вопросов. В частности, имеют ли кандидаты допуск к гостайне.