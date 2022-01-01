С 1 января 2022 года возглавлять "Группу семи" будет Германия. До этого в 2021 году ею руководила Великобритания.
К теме Шольц в своем первом новогоднем поздравлении вспомнил об Украине
Где и когда будет саммит G7
Ежегодный саммит лидеров стран "Группы семи" будет принимать Германия в баварских Альпах. Он запланирован на 26-28 июня в замке Эльмау, как и во время предыдущего председательства Германии в 2015 году.
В состав G7 сейчас входят:
- Великобритания;
- Италия;
- Канада;
- Германия;
- США;
- Франция;
- Япония.
Вопросы, которые обещают рассмотреть
"Мы сделаем как можно больше во время нашего председательства, чтобы обеспечить лидерскую роль этих стран в вопросах климатической нейтральности и справедливости в мире", – подчеркнул канцлер Германии Олаф Шольц.
Отмечается, что в 2023 году председательство в "Группе семи" перейдет к Японии.
G7 и Украина: последние новости
- Президент Владимир Зеленский 17 декабря встретился с послами Большой семерки и Европейского Союза в Украине.
- Они подвели внешнеполитические итоги года и очертили задания на будущее.
- Зеленский подчеркнул, что Украина будет продолжать развивать отношения с ЕС и НАТО.
- Кроме того, будет наполнять конкретными проектами и смыслами сотрудничество с ключевыми партнерами.
Актуально – Германия признала Россию пособницей терроризма: смотрите видео