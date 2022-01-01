С 1 января 2022 года возглавлять "Группу семи" будет Германия. До этого в 2021 году ею руководила Великобритания.

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Где и когда будет саммит G7

Ежегодный саммит лидеров стран "Группы семи" будет принимать Германия в баварских Альпах. Он запланирован на 26-28 июня в замке Эльмау, как и во время предыдущего председательства Германии в 2015 году.

В состав G7 сейчас входят:

Великобритания;

Италия;

Канада;

Германия;

США;

Франция;

Япония.

Вопросы, которые обещают рассмотреть

"Мы сделаем как можно больше во время нашего председательства, чтобы обеспечить лидерскую роль этих стран в вопросах климатической нейтральности и справедливости в мире", – подчеркнул канцлер Германии Олаф Шольц.

Отмечается, что в 2023 году председательство в "Группе семи" перейдет к Японии.

Справка. "Группа семи" – это международный клуб правительств 7 высокоразвитых стран мира. Лидеры этих государств регулярно встречаются, чтобы обсудить общие экономические проблемы и согласовать свою экономическую политику. Также во встречах принимает участие Евросоюз, однако без права голосовать за проведение ежегодного собрания.

G7 и Украина: последние новости

Президент Владимир Зеленский 17 декабря встретился с послами Большой семерки и Европейского Союза в Украине.

Они подвели внешнеполитические итоги года и очертили задания на будущее.

Зеленский подчеркнул, что Украина будет продолжать развивать отношения с ЕС и НАТО.

Кроме того, будет наполнять конкретными проектами и смыслами сотрудничество с ключевыми партнерами.

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