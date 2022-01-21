Про це він заявив під час виступу в Берлін-Бранденбурзькій академії наук у Німеччині. На сайті Державного департаменту США опублікували відео його промови.

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Блінкен зауважив, що Росія неодноразово відмовлялася від угод, які зберігали мир на континенті протягом десятиліть. За його словами, вона й надалі продовжує націлюватись на НАТО й основні принципи міжнародної безпеки. "Ці принципи, встановлені після світових і холодної воєн, відкидають право однієї країни силою змінювати кордони іншої", – наголосив він.

Американський посадовець пояснив, що США та їхні союзники в Європі не можуть дозволити Москві безкарно порушувати усі ці принципи. Мовляв, це б означало повернення у небезпечні й нестабільні часи.

Війна на Сході України, організована Росією за допомогою її найманців, яких вона навчає та фінансує, забрала життя понад 14 000 українців. Ще тисячі отримали поранення. Зруйновано цілі міста,

– підкреслив Блінкен.

Він додав, що майже 1,5 мільйона громадян залишили свій дім, рятуючись від насильства, й наголосив, що українців у Криму та на Донбасі зіткнулися з жорсткими репресіями. До того ж, сотні громадян утримуються Росією та її маріонетками як політичні в'язні. Сотні сімей не знають, живі їхні близькі чи ні. "І тепер Росія готова піти далі. Якщо Москва відновить агресію, людських втрат буде набагато більше, ніж зараз", – застеріг Блінкен.

Держсекретар зауважив, що у Кремлі виправдовують свої дії тим, що Україна нібито якось загрожує безпеці їхньою держави. Це, наголосив Блінкен, перевертає реальність з ніг на голову. Адже Україна – не агресор, вона просто намагається вижити.

Блінкен звернувся до росіян

Після цього глава Держдепу звернувся до громадян Росії. "Якби я міг поговорити з російським народом, я б сказав, що вони заслуговують на життя у безпеці. Вони заслуговують жити гідно, як і всі люди в усьому світі. Ані Україна, ані США чи НАТО, не прагнуть поставити це під загрозу", – підкреслив він.

Що дійсно загрожує вашій безпеці – так це безглузда війна з вашими сусідами в Україні. З усіма відповідними наслідками,

– наголосив Блінкен.

Посадовець наголосив, що насамперед має на увазі наслідки для молодих людей, які будуть ризикувати або й навіть віддавати за це своє життя. Крім цього, посадовець заявив, що занепокоєний скупченням російських військ біля України. На його думку, мовиться про "кризу з глобальними наслідками".

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