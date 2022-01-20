Про це держсекретар повідомив на брифінгу з главою МЗС Німеччини Анналеною Бербок. Водночас він уточнив, що США прагнуть розв'язати нинішню ситуацію дипломатичним шляхом.

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Те ж саме роблять люди та сім'ї по всьому європейському континенту. Тому що вони будуть нести найбільший тягар, якщо Росія відмовиться від дипломатії,
– сказав Ентоні Блінкен.

Блінкен завітав до Києва

Війська Росії біля України

  • Восени американські ЗМІ писали, що Росія стягує війська до кордону з Україною. ГУР МОУ підтвердила таку інформацію. Попередили, що агресор може напасти у січні – лютому.
  • Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний попередив, що кількість російських солдатів біля кордонів може зростати. Він наголосив, що нашій державі протистоїть мільйонне військо.
  • В січні розвідка США зробила заяву, що Росія може готувати спецоперацію на Донбасі під чужим прапором. Все для того, щоб сфабрикувати приводи для вторгнення в Україну.

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