Про це держсекретар повідомив на брифінгу з главою МЗС Німеччини Анналеною Бербок. Водночас він уточнив, що США прагнуть розв'язати нинішню ситуацію дипломатичним шляхом.
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Те ж саме роблять люди та сім'ї по всьому європейському континенту. Тому що вони будуть нести найбільший тягар, якщо Росія відмовиться від дипломатії,
– сказав Ентоні Блінкен.
Блінкен завітав до Києва
- В Україні Ентоні Блінкен 19 січня зустрівся з Володимиром Зеленським – обговорювали підсумки тижня інтенсивної дипломатії, який представники США завершили разом з Росією.
- Глава Держдепу вкотре висловив підтримку з боку Сполучених Штатів територіальній цілісності України. І запевнив, що наша держава не буде сама у разі нового вторгнення Кремля.
Війська Росії біля України
- Восени американські ЗМІ писали, що Росія стягує війська до кордону з Україною. ГУР МОУ підтвердила таку інформацію. Попередили, що агресор може напасти у січні – лютому.
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний попередив, що кількість російських солдатів біля кордонів може зростати. Він наголосив, що нашій державі протистоїть мільйонне військо.
- В січні розвідка США зробила заяву, що Росія може готувати спецоперацію на Донбасі під чужим прапором. Все для того, щоб сфабрикувати приводи для вторгнення в Україну.