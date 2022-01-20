Про це держсекретар повідомив на брифінгу з главою МЗС Німеччини Анналеною Бербок. Водночас він уточнив, що США прагнуть розв'язати нинішню ситуацію дипломатичним шляхом.

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Те ж саме роблять люди та сім'ї по всьому європейському континенту. Тому що вони будуть нести найбільший тягар, якщо Росія відмовиться від дипломатії,

– сказав Ентоні Блінкен.

Блінкен завітав до Києва

В Україні Ентоні Блінкен 19 січня зустрівся з Володимиром Зеленським – обговорювали підсумки тижня інтенсивної дипломатії, який представники США завершили разом з Росією.

Глава Держдепу вкотре висловив підтримку з боку Сполучених Штатів територіальній цілісності України. І запевнив, що наша держава не буде сама у разі нового вторгнення Кремля.

Зверніть увагу! Дмитро Кулеба заявив, що США розробили пакет "дуже болісних" санкцій проти Росії. Ці обмеження здатні завдати агресору руйнівного економічного удару.

Війська Росії біля України

Восени американські ЗМІ писали, що Росія стягує війська до кордону з Україною. ГУР МОУ підтвердила таку інформацію. Попередили, що агресор може напасти у січні – лютому.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний попередив, що кількість російських солдатів біля кордонів може зростати. Він наголосив, що нашій державі протистоїть мільйонне військо.

В січні розвідка США зробила заяву, що Росія може готувати спецоперацію на Донбасі під чужим прапором. Все для того, щоб сфабрикувати приводи для вторгнення в Україну.

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