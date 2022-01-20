Об этом госсекретарь сообщил на брифинге с главой МИД Германии Анналеной Бербок. В то же время он уточнил, что США стремятся разрешить нынешнюю ситуацию дипломатическим путем.

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То же самое делают люди и семьи по всему европейскому континенту. Потому что они будут нести наибольшее бремя, если Россия откажется от дипломатии,

– сказал Энтони Блинкен.

Блинкен посетил Киев

В Украине Энтони Блинкен встретился с Владимиром Зеленским – обсуждали итоги недели интенсивной дипломатии, который представители США завершили вместе с Россией.

Также глава Госдепа в очередной раз выразил поддержку со стороны Штатов территориальной целостности Украины. И заверил, что наше государство не будет само в случае нового вторжения Кремля.

Обратите внимание! Дмитрий Кулеба заявил, что США разработали пакет "очень болезненных" санкций против России. Эти ограничения способны нанести агрессору разрушительный экономический удар.

Войска России у Украины

Осенью американские СМИ писали, что Россия стягивает войска к границе с Украиной. ГУР МОУ подтвердила такую информацию. Предупредили, что агрессор может напасть в январе – феврале.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предупредил, что количество российских солдат у границ может расти. Он подчеркнул, что нашему государству противостоит миллионное войско.

В январе разведка США сделала заявление, что Россия может готовить спецоперацию на Донбассе под чужим флагом. Все для того, чтобы сфабриковать поводы для вторжения в Украину.

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