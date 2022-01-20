Про це розповів російський правозахисник Марк Фейгін в ефірі 24 каналу. Втім, анонсовані санкці можуть бути лише частиною тих заходів, які вжиють після агресії Кремля.

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"Я вважаю, що цього (санкцій – 24 канал) недостатньо. Інша справа – нам можуть не про все розповідати", – заявив російський правозахисник.

За словами Фейгіна, такий пакет антиросійських санкції з боку США був би дуже доречним ще у 2014 році. У таком випадку теперішня ситуація могла би бути зовсім іншою.

Кремль благав би, щоб санкції зняли й, можливо, остерігався вести таку агресивну політику,

– заявив він.

Російський правозахисник також припустив, що Росія може піти на агресію навіть всупереч усім ризикам.

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