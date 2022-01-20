Про це розповів російський правозахисник Марк Фейгін в ефірі 24 каналу. Втім, анонсовані санкці можуть бути лише частиною тих заходів, які вжиють після агресії Кремля.
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"Я вважаю, що цього (санкцій – 24 канал) недостатньо. Інша справа – нам можуть не про все розповідати", – заявив російський правозахисник.
За словами Фейгіна, такий пакет антиросійських санкції з боку США був би дуже доречним ще у 2014 році. У таком випадку теперішня ситуація могла би бути зовсім іншою.
Кремль благав би, щоб санкції зняли й, можливо, остерігався вести таку агресивну політику,
– заявив він.
Російський правозахисник також припустив, що Росія може піти на агресію навіть всупереч усім ризикам.
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Фейгін розповів про новий пакет санкцій США щодо Росії: дивіться відео
Що цьому передувало
- У Вашингтоні представили новий пакет антиросійських санкцій. Документ отримав назву "Акт про притягнення до відповідальності Путіна".
- До відповідного переліку увійшли чиновники, силовики, бізнесмени та пропагандисти. Зокрема, речник російського президента Дмитро Пєсков, мер Москви Сергій Собянін, міністр охорони здоров'я Михайло Мурашко, олігарх Роман Абрамович, пропагандисти Маргарита Сімоньян, Володимир Соловйов та інші.
- Водночас Джо Байден заявив, що у разі наступу на Україну Росію чекатиме економічна катастрофа.