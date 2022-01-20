Об этом рассказал российский правозащитник Марк Фейгин в эфире 24 канала. Впрочем, анонсированные санкции могут быть лишь частью тех мер, которые примут после агрессии Кремля.
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"Я считаю, что этого (санкций – 24 канал) недостаточно. Другое дело – нам могут не обо всем рассказывать", – заявил российский правозащитник.
По словам Фейгина, такой пакет антироссийских санкции со стороны США был бы очень кстати еще в 2014 году. В таком случае теперешняя ситуация могла бы быть совсем другой.
Кремль умолял бы, чтобы санкции сняли и, возможно, остерегался вести такую агрессивную политику,
– заявил он.
Российский правозащитник также предположил, что Россия может пойти на агрессию даже вопреки всем рискам.
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Фейгин рассказал о новом пакете санкций США в отношении России: смотрите видео
Что этому предшествовало
- В Вашингтоне представили новый пакет антироссийских санкций. Документ получил название "Акт о привлечении к ответственности Путина".
- В соответствующий перечень вошли чиновники, силовики, бизнесмены и пропагандисты. В частности, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, мэр Москвы Сергей Собянин, министр здравоохранения Михаил Мурашко, олигарх Роман Абрамович, пропагандисты Маргарита Симоньян, Владимир Соловьев и другие.
- В то же время Джо Байден заявил, что в случае наступления на Украину Россию будет ждать экономическая катастрофа.