Зачем санкции после того, как мы потеряем всю Украину – Зеленский

Ограничения против Кремля важно применить до начала вторжения. Об этом украинский президент заявил в интервью.

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Партнеры говорят, что завтра может начаться война, и тогда будут применены мощные санкции. Но почему вы не вводите санкции сейчас, а ждете эскалации? Зачем вам санкции, после того как мы потеряем всю территорию Украины?

– подчеркнул президент.

Зеленский считает, что ограничения после нападения уже не будут действенными и не сдержат Россию. Ведь санкции — превентивный инструмент. Их можно применить, а затем отменить.

"Если будет вторжение России, вы введете мощные санкции после того, как мы, возможно, уже потеряем часть территорий? Когда вы введете санкции, что будет делать Россия? На вас посмотрят и скажут: "Слушай, мы можем с этим справиться, мы можем продолжать как было", – объяснил политик.

Он подчеркнул, что если Украина будет защищаться от одной из самых мощных армий в мире, то это будет масштабная война. В ней пострадают и Киев, и Москва. Кроме того, миграционный кризис коснется соседних европейских стран.

Обратите внимание! Издание Axios заявило, что на встрече с американскими сенаторами в Киеве Зеленский также призвал их к немедленным санкциям против России. Он отмечал, что после эскалации ограничения будут "нейтральными" и особого эффекта не будут иметь.

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