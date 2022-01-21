Зачем санкции после того, как мы потеряем всю Украину – Зеленский
Ограничения против Кремля важно применить до начала вторжения. Об этом украинский президент заявил в интервью.
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Партнеры говорят, что завтра может начаться война, и тогда будут применены мощные санкции. Но почему вы не вводите санкции сейчас, а ждете эскалации? Зачем вам санкции, после того как мы потеряем всю территорию Украины?
– подчеркнул президент.
Зеленский считает, что ограничения после нападения уже не будут действенными и не сдержат Россию. Ведь санкции — превентивный инструмент. Их можно применить, а затем отменить.
"Если будет вторжение России, вы введете мощные санкции после того, как мы, возможно, уже потеряем часть территорий? Когда вы введете санкции, что будет делать Россия? На вас посмотрят и скажут: "Слушай, мы можем с этим справиться, мы можем продолжать как было", – объяснил политик.
Он подчеркнул, что если Украина будет защищаться от одной из самых мощных армий в мире, то это будет масштабная война. В ней пострадают и Киев, и Москва. Кроме того, миграционный кризис коснется соседних европейских стран.
Как мир планирует реагировать на нападение России
- Президент США Джо Байден пригрозил Москве мощными санкциями в случае агрессии против Украины. Ограничения, мол, приведут к экономической катастрофе в России. В частности, банкам могут запретить проводить какие-либо операции с долларом.
- Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер Германии Олаф Шольц заявили, что Кремль заплатит высокую цену, если нападет на Украину.
- Похожее заявление сделал и генсек НАТО Йенс Столтенберг.
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