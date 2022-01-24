Відповідну інформацію опублікувало видання, посилаючись на джерела в адміністрації Джо Байдена. Відповідні обмеження розглядають через дії Кремля.

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Штати можуть запровадити нові санкції проти Кремля

Якщо Москва вторгнеться в Україну, адміністрація президента США Джо Байдена погрожує використовувати нові заходи експортного контролю, щоб завдати шкоди стратегічним російським галузям – від штучного інтелекту до квантових обчислень і цивільної авіації,

– мовиться у повідомленні.

Ба більше, новий експортний контроль проти Росії можуть запровадити більш широко. Тобто росіян можуть позбавити певних смартфонів, планшетів, ігрових приставок.

Видання пояснило, що наразі фактично всі електронні пристрої включають напівпровідники. Окрім того:

за оцінкою, на землі навряд чи є напівпровідники, які виготовлені не з інструментів США або розроблені не з допомогою програмного забезпечення Штатів;

адміністрація Байдена може спробувати змусити компанії в інших країнах припинити експорт цих типів товарів в Росію;

за даними аналітиків, Кремль вразливий, адже не виробляє у великих обсягах побутову техніку або чіпи, високоякісні напівпровідники.

За даними видання, офіційні особи у Вашингтоні заявили, що працюють з союзниками Європи та Азії над тим, щоб розробити варіант норм, націлених на зупинку постачання найважливіших компонентів для галузей, щодо яких у Володимира Путіна є "великі амбіції". Зокрема мовиться про цивільну авіацію, судноплавство і високі технології.

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