Щонайменше, так твердить кореспондентка Fox News Жакі Генріх, яка працює у Білому домі. У твітері вона послалася на інформацію від джерела у Раді нацбезпеки США.
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США досі розглядають можливість відключення Росії від SWIFT
Американське видання Fox News в особі своєї представниці у Білому домі Жакі Генріх запевняє, що Сполучені Штати Америки та їхній президент Джо Байден все ще розглядають усі варіанти санкцій проти Росії.
- Мовиться про санкції, які застосують у разі нової російської агресії проти України.
- Примітно, що серед цих заходів є опція відключення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT.
NSC (Рада нацбезпеки США, United States National Security Council, – 24 канал) спростовує повідомлення, що Захід більше не розглядає можливість відрізати Росію від SWIFT,
– заявила Генріх.
Далі журналістка навела цитату високопосадовця NSC: "Усі варіанти (санкцій проти Росії, – 24 канал) залишаються на столі. Ми продовжуємо тісно консультуватися з європейськими партнерами щодо суворого покарання Росії, якщо вона вдасться до повномасштабного вторгнення в Україну".
Також зверніть увагу:
- У Німеччині кажуть, що Росію не потрібно відключати від SWIFT. Утім, наразі на рівні кандидата на пост голови Християнсько-демократичного союзу Фрідріха Мерца.
- А от Кремль пригрозив розривом відносин у відповідь на інформацію про наміри США ввести санкції проти Володимира Путіна.
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Повний текст допису Жакі Генріх у твітері:
NSC спростовує повідомлення Reuters (з посиланням на німецьку газету), що Захід більше не розглядає можливість відрізати Росію від SWIFT.
NSC: "Жодного варіанту не забрали зі столу. Ми продовжуємо дуже тісно консультуватися з європейськими колегами щодо важких наслідків для Росії, якщо вона нападе на Україну".