Ще раніше до таких дій закликали Литва, Болгарія, Румунія та Данія. Ці країни хотіли додати до санкційного списку ще 5 осіб або організацій з Росії.

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Необхідна відповідь для Росії

У Європі такі кроки називають "необхідною відповіддю Росії з огляду на триваючу русифікацію анексованої території".

Водночас кого саме стосуються санкції, не повідомляють. Адже на таку інформацію поширюється спеціальна конфіденційність. Це роблять, щоб ті, хто підпадає під обмеження, не змогли їх уникнути до того, як вони стануть чинними.

Водночас МЗС Німеччини вже перевірило санкції. Тепер представник федерального уряду має погодитися на їх застосування.

Що відомо про санкції проти Росії

Німеччина зробила несподівану заяву. Канцлер Олаф Шольц попросив німців "не мати ілюзій" щодо потенційних нових санкцій проти Росії. За його словами, ці санкції вплинуть і на економіку Німеччини.

РНБО України на засіданні 30 грудня 2021 року вирішила запровадити санкції проти низки фізичних та юридичних осіб. Здебільшого вони мають стосунок до окупації Криму.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв, що Вашингтон поки що не вводитиме санкцій проти Росії. Причиною глава Держдепу назвав можливу втрату "ефекту стримування".

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