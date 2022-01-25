Санкции могут быть введены так, чтобы оставить Россию без новой техники. Эти данные подтвердил высокопоставленный чиновник администрации президента.
Темы Ограничения экспорта сырья и оружия: США предлагают новые санкции против России
Белый дом подтвердил вероятность санкций
Администрация Джо Байдена рассматривает возможность жесткого контроля экспорта полупроводников в Россию, чтобы помешать российской промышленности. Санкции будут введены в случае полномасштабного вторжения агрессора на территорию Украины,
– говорится в сообщении.
То есть Штаты сотрудничают с союзниками Европы и Азии, чтобы разработать правило, которое исключит основные компоненты из отраслей, необходимых Владимиру Путину для роста экономики. В частности, речь идет об:
- искусственном интеллекте;
- аэрокосмической отрасли.
Кроме того, обычных россиян могут лишить определенных смартфонов, планшетов, игровых приставок.
Что известно о санкциях против России в случае нападения на Украину
- 23 января в Евросоюзе заявили, что если президент России нападет на Украину, то санкции введут в течение нескольких дней.
- После этого ЕС также анонсировал введение дополнительных санкций из-за оккупации Россией Крыма.
- Кроме того, США рассматривают вариант ограничения экспорта российского сырья и оружия. Также может резко сократиться персонал российских посольств в западных странах.
- Более того, в начале января Сенат США опубликовал проект санкций, предусматривающий ограничения для Владимира Путина и высокопоставленных чиновников Кремля.
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