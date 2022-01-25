Санкции могут быть введены так, чтобы оставить Россию без новой техники. Эти данные подтвердил высокопоставленный чиновник администрации президента.

Темы Ограничения экспорта сырья и оружия: США предлагают новые санкции против России

Белый дом подтвердил вероятность санкций

Администрация Джо Байдена рассматривает возможность жесткого контроля экспорта полупроводников в Россию, чтобы помешать российской промышленности. Санкции будут введены в случае полномасштабного вторжения агрессора на территорию Украины,

– говорится в сообщении.

То есть Штаты сотрудничают с союзниками Европы и Азии, чтобы разработать правило, которое исключит основные компоненты из отраслей, необходимых Владимиру Путину для роста экономики. В частности, речь идет об:

искусственном интеллекте;

аэрокосмической отрасли.

Кроме того, обычных россиян могут лишить определенных смартфонов, планшетов, игровых приставок.

Что известно о санкциях против России в случае нападения на Украину

23 января в Евросоюзе заявили, что если президент России нападет на Украину, то санкции введут в течение нескольких дней.

После этого ЕС также анонсировал введение дополнительных санкций из-за оккупации Россией Крыма.

Кроме того, США рассматривают вариант ограничения экспорта российского сырья и оружия. Также может резко сократиться персонал российских посольств в западных странах.

Более того, в начале января Сенат США опубликовал проект санкций, предусматривающий ограничения для Владимира Путина и высокопоставленных чиновников Кремля.

НАТО впервые готовит для Путина мощные санкции – смотрите видео