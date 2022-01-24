Для Украины это не новость. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов после заседания.

Кстати Это физически сделать невозможно, – Данилов отрицает нападение России в ближайшее время

Мы видим 109 тысяч военных и 10 – 11 тысяч так называемого сопровождения. Если это для наших партнеров большое увеличение, для нас это не новость,

– подчеркнул чиновник.

Власть не удивилась

Так, Данилов в очередной раз отметил, что передвижение российских войск для Украины – не редкость. Он напомнил, что впервые о наращивании сил заявило американское издание The Washington Post 30 октября 2021 года.

Чиновник успокоил: в случае необходимости в Украине есть система общенационального оповещения. По его словам, власть ничего не собирается скрывать от населения, поэтому Данилов призвал украинцев не паниковать, а сохранять спокойствие.

Как Украина ответит России

Ранее Данилов не исключал точечные удары по России в ответ, если та осмелится напасть. Он заверил, что в таком мы будем воевать.

Политик подчеркнул, что возможности есть, поскольку Украина даже имеет то, чего нет в России.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

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