Российские войска для нас не редкость, – Данилов

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны отметил, что нападение невозможно даже физически. Об этом он сказал на брифинге после заседания СНБО.

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Есть ли передвижения российских войск на территории России? Но это для нас не диковинка. Это редкость, может, произошла для наших иностранных партнеров, что они наконец увидели, что там есть войска, и они передвигаются определенным образом,

– подчеркнул секретарь СНБО.

Впервые о большом скоплении российских войск у границы заявило издание The Washington Post 30 октября 2021 года. В этот день американские журналисты обратились за комментарием к Данилову. "Я ответил, что мы такого не видим", – отметил политик.

Власть не собирается ничего скрывать от граждан

В случае необходимости в Украине есть система общенационального оповещения. Данилов заверил, что власть ничего не будет скрывать от населения, поэтому он призвал украинцев сохранять спокойствие.

"Мы все процессы выносим на ваше усмотрение. Даем четкие ответы на вопросы. Нам не надо сейчас самим себя пугать", – подчеркнул политик.

Смотрите видео с брифинга СНБО:

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