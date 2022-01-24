Російські війська для нас не дивина, – Данілов

Секретар Ради нацбезпеки та оборони зазначив, що напад неможливий навіть фізично. Про це він сказав на брифінгу після засідання РНБО.

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Чи є пересування російських військ на території Росії? Так, воно є. Але це для нас не дивина. Це дивина, може, сталася для наших іноземних партнерів, що вони нарешті побачили, що там є війська і вони пересуваються у певний спосіб,

– наголосив секретар РНБО.

Вперше про велике скупчення російських військ біля кордону заявило видання The Washington Post 30 жовтня 2021 року. У цей день американські журналісти звернулися за коментарем до Данілова. "Я відповів, що ми такого не бачимо", – зазначив політик.

Влада не збирається нічого приховувати від громадян

У разі необхідності в Україні є система загальнонаціонального оповіщення. Данілов запевнив, що влада нічого не буде приховувати від населення тому він закликав українців зберігати спокій.

"Ми всі процеси виносимо на ваш розсуд. Даємо чіткі відповіді на питання. Нам не треба зараз самим себе лякати", – наголосив політик.

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Важливо! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

Дивіться відео з брифінгу РНБО: