Про це британським ЗМІ повідомив генерал-лейтенант Олександр Павлюк. Він очолює Операцію Об'єднаних сил на Сході України.

Важливо Росія може напасти на Україну: які країни хочуть евакуювати своїх дипломатів

Українська розвідка окреслила можливий план нападу Путіна

За інформацією української військової розвідки, Росія може атакувати одразу з кількох напрямків. Мета Москви і найбільше бажання Путіна – захопити вісім ключових регіонів на східному та південному напрямку. Мовиться, зокрема, і про міста Дніпро, Харків та Одесу.

Це задля того, аби вдарити по основному військовому та промисловому потенціалі українців, а також отримати вихід до Чорного моря.

Путін хоче "покалічити" Україну

За словами генерал-лейтенанта Павлюка, мета глави держави-агресорки – "покалічити Україну", аби та стала залежною від Москви.

Росіяни розглядають різні варіанти, але їх не влаштують лише Донецьк і Луганськ на сході. Вони хочуть поранити всю країну і через це поранення маніпулювати Україною, як їм заманеться,
– пояснив Павлюк.

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