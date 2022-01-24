Про це британським ЗМІ повідомив генерал-лейтенант Олександр Павлюк. Він очолює Операцію Об'єднаних сил на Сході України.
Важливо Росія може напасти на Україну: які країни хочуть евакуювати своїх дипломатів
Українська розвідка окреслила можливий план нападу Путіна
За інформацією української військової розвідки, Росія може атакувати одразу з кількох напрямків. Мета Москви і найбільше бажання Путіна – захопити вісім ключових регіонів на східному та південному напрямку. Мовиться, зокрема, і про міста Дніпро, Харків та Одесу.
Це задля того, аби вдарити по основному військовому та промисловому потенціалі українців, а також отримати вихід до Чорного моря.
Путін хоче "покалічити" Україну
За словами генерал-лейтенанта Павлюка, мета глави держави-агресорки – "покалічити Україну", аби та стала залежною від Москви.
Росіяни розглядають різні варіанти, але їх не влаштують лише Донецьк і Луганськ на сході. Вони хочуть поранити всю країну і через це поранення маніпулювати Україною, як їм заманеться,
– пояснив Павлюк.
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Останні новини про загрозу нападу Росії: коротко
- Небезпеку та загрозу з боку Росії обговорять на засіданні РНБО 24 січня. Його скликав президент Зеленський.
- Низка країн вже почала відкликати своїх дипломатів з української території та евакуювати їхні сім'ї. Також вони рекомендують громадянам не відвідувати Україну.
- Тим часом, західні партнери допомагають Україні з озброєнням. Так Литва та Латвія надали американські ракетні комплекси Stinger.
- Через загрозу НАТО направляє винищувачі та кораблі у Східну Європу.
Тим часом Росія перекидає війська до Білорусі: відео