Про це повідомив офіційний представник міністерства Крістофер Бургер журналістам. Якщо сім'ї дипломатів виявлять бажання таки покинути Україну, то витрати за квитки на себе візьме німецьке МЗС.

До теми Австралія почала евакуацію своїх дипломатів із Києва

Членам сімей дипломатів дали право на добровільний виїзд

Членам сім'ї співробітників німецьких закордонних представництв в Україні, а також членам сімей співробітникам німецьких організацій в Україні, наприклад, інституту Ґете чи DAAD, вирішено дати можливість на добровільний виїзд,

– пояснив Бургер.

Наразі в МЗС Німеччини не повідомили, скільки саме людей можуть скористатись цим правом.

Раніше Німеччина заявила, що поки евакуювати дипломатів не збирається

Зазначимо, що раніше в МЗС Німеччини заявили, що поки не збираються евакуювати своїх дипломатів з України. Проте у дипломатичному відомстві зазначили, що "неабияк стурбовані через ситуацію".

Міністерка закордонних справ Анналена Бербок наголосила, що питання безпеки дипломатів є пріоритетним для Берліна, проте також вадливою є й економічна стабілізація.

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Що відомо про евакуацію іноземних дипломатів з України:

23 січня Держдеп США повідомив, що родини дипломатів евакуюють з України, самі працівники дипвідомств отримують право на добровільний виїзд.

Також половину диппредставників відкличе з України і Велика Британія.

Почала евакуацію своїх дипломатів і Австралія.

Наразі не евакуюватиме своє посольство з Києва Естонія. Посол країни вважає, що причин для паніки поки немає.

Також за словами головного дипломата ЄС Жозепа Борреля, Євросоюз не відкликатиме поки що своїх дипломатів з України.

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