Австралійський уряд близько 09:15 ранку 24 січня звернувся до своїх громадян із закликом виїхати з території України. Про це повідомляють місцеві засоби масової інформації.

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Консульські послуги та наша здатність надавати консульську допомогу австралійцям можуть бути обмежені,

– зазначили посадовці.

Водночас наголосили, що австралійці, які вирішили залишитися в Україні, повинні:

переглянути свої плани особистої безпеки;

бути готовим укритися на місці, якщо буде потрібно;

підтримувати підвищену обізнаність у сфері безпеки;

зареєструватися в Департаменті закордонних справ і торгівлі.

Зверніть увагу! В Україні, за непідтвердженими даними, проживають близько 1 400 австралійців.

Евакуація дипломатів з України: що відомо

Державний департамент США погодив евакуацію своїх дипломатів з України. Працівники дипустанов можуть виїхати з країни за бажанням, їхні родини – обов'язково.

В українському Міністерстві закордонних справ таке рішення назвали поспішним.

Окрім Сполучених Штатів, евакуацію дипломатів почала й Велика Британія. Там зазначають, що ситуація в Україні поки що спокійна, тому консульства продовжать свою роботу.

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