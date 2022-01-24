Австралійський уряд близько 09:15 ранку 24 січня звернувся до своїх громадян із закликом виїхати з території України. Про це повідомляють місцеві засоби масової інформації.

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Консульські послуги та наша здатність надавати консульську допомогу австралійцям можуть бути обмежені,
– зазначили посадовці.

Водночас наголосили, що австралійці, які вирішили залишитися в Україні, повинні:

  • переглянути свої плани особистої безпеки;
  • бути готовим укритися на місці, якщо буде потрібно;
  • підтримувати підвищену обізнаність у сфері безпеки;
  • зареєструватися в Департаменті закордонних справ і торгівлі.

Евакуація дипломатів з України: що відомо

  • Державний департамент США погодив евакуацію своїх дипломатів з України. Працівники дипустанов можуть виїхати з країни за бажанням, їхні родини – обов'язково.
  • В українському Міністерстві закордонних справ таке рішення назвали поспішним.
  • Окрім Сполучених Штатів, евакуацію дипломатів почала й Велика Британія. Там зазначають, що ситуація в Україні поки що спокійна, тому консульства продовжать свою роботу.

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