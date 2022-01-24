Австралійський уряд близько 09:15 ранку 24 січня звернувся до своїх громадян із закликом виїхати з території України. Про це повідомляють місцеві засоби масової інформації.
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Консульські послуги та наша здатність надавати консульську допомогу австралійцям можуть бути обмежені,
– зазначили посадовці.
Водночас наголосили, що австралійці, які вирішили залишитися в Україні, повинні:
- переглянути свої плани особистої безпеки;
- бути готовим укритися на місці, якщо буде потрібно;
- підтримувати підвищену обізнаність у сфері безпеки;
- зареєструватися в Департаменті закордонних справ і торгівлі.
Евакуація дипломатів з України: що відомо
- Державний департамент США погодив евакуацію своїх дипломатів з України. Працівники дипустанов можуть виїхати з країни за бажанням, їхні родини – обов'язково.
- В українському Міністерстві закордонних справ таке рішення назвали поспішним.
- Окрім Сполучених Штатів, евакуацію дипломатів почала й Велика Британія. Там зазначають, що ситуація в Україні поки що спокійна, тому консульства продовжать свою роботу.