На думку радника голови Офісу Президента Михайла Подоляка, Держдеп дав дозвіл на добровільний виїзд не лише через зростання загрози нападу Росії. Він також вважає, що рішення про евакуацію можуть переглянути вже в лютому.

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Це не є "тривожним сигналом", – Подоляк

США постійно говорять про ризик погіршення ситуації з безпекою, отож, наголосив Подоляк, дивно було б, якби про родини дипломатів не попіклувались.

Не потрібно ті чи інші внутрішні управлінські рішення урядів країн-партнерів перетворювати на будь-які "тривожні сигнали",

– додав радник голови ОП.

Він запевнив, що рішення США не вносить серйозних змін у роботу американських диппредставництв. Рівень взаємодії та ефективності між Вашингтоном там Києвом залишиться незмінним.

Важливо! На рішення Держдепу відреагували і в МЗС України. Там назвали такий крок Вашингтона передчасним і проявом надмірної перестороги.

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Що відомо про евакуацію іноземних дипломатів з Києва:

Держдеп 23 січня повідомив про евакуацію родин дипломатів з української території. Дипломатам дали дозвіл на "добровільний виїзд".

Також половину своїх диппредставників відкличе і Велика Британія. Британські дипустанови, проте, працюватимуть у штатному режимі.

Наразі Німеччина та Австрія не евакуюватимуть своїх дипломатів, проте "дуже стурбовані ситуацією".

Така сама позиція у Естонії. Посол країни вважає, що причин для паніки нема.

Рішення Держдепу США щодо власних дипломатів: відео