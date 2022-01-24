На думку радника голови Офісу Президента Михайла Подоляка, Держдеп дав дозвіл на добровільний виїзд не лише через зростання загрози нападу Росії. Він також вважає, що рішення про евакуацію можуть переглянути вже в лютому.
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Це не є "тривожним сигналом", – Подоляк
США постійно говорять про ризик погіршення ситуації з безпекою, отож, наголосив Подоляк, дивно було б, якби про родини дипломатів не попіклувались.
Не потрібно ті чи інші внутрішні управлінські рішення урядів країн-партнерів перетворювати на будь-які "тривожні сигнали",
– додав радник голови ОП.
Він запевнив, що рішення США не вносить серйозних змін у роботу американських диппредставництв. Рівень взаємодії та ефективності між Вашингтоном там Києвом залишиться незмінним.
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Що відомо про евакуацію іноземних дипломатів з Києва:
- Держдеп 23 січня повідомив про евакуацію родин дипломатів з української території. Дипломатам дали дозвіл на "добровільний виїзд".
- Також половину своїх диппредставників відкличе і Велика Британія. Британські дипустанови, проте, працюватимуть у штатному режимі.
- Наразі Німеччина та Австрія не евакуюватимуть своїх дипломатів, проте "дуже стурбовані ситуацією".
- Така сама позиція у Естонії. Посол країни вважає, що причин для паніки нема.
Рішення Держдепу США щодо власних дипломатів: відео