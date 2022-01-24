"Локальный" конфликт

В 2014-м украинцы воспринимали российскую аннексию Крыма и вторжение на Донбасс как старт новой холодной войны. Как вызов, брошенный Кремлем всему демократическому миру.

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А на Западе украино-российское противостояние предпочитали рассматривать как типичный региональный конфликт – вроде индо-пакистанского или армяно-азербайджанского. Западные державы могли осуждать агрессию РФ и поддерживать Украину, но не считали нашу войну чем-то глобальным.

В 2014-м украинцы воспринимали путинскую Россию как реанимированную Империю зла. Как возрождающийся СССР, с которым нужно разговаривать на языке Трумэна и Рейгана.

А Запад видел в путинской России проштрафившегося торгового партнера, которого следовало вернуть в мирный и благополучный 2013 год. Москву не хотели побеждать – ее пытались образумить. Никто не желал возрождения атмосферы, господствовавшей в конце сороковых или начале восьмидесятых.

В 2014-м украинцы воспринимали свою страну как новый Западный Берлин. Как символ противостояния двух систем и цивилизационный форпост, который необходимо удержать ради общего блага.

А для Запада мы оставались далеким постсоветским государством, которому не повезло с соседом. Украина выглядела жертвой, а не цивилизационным бастионом. Даже сочувствуя нам, западные политики не связывали нашу судьбу с безопасностью собственных стран.

Лед тронулся

Но теперь, в 2022-м, лед тронулся. Западное восприятие происходящего стало приближаться к украинскому. Агрессия Москвы против Киева видится уже не локальной постсоветской проблемой, а глобальной угрозой.

Коллективный Запад дрейфует в сторону большей жесткости и твердости, демонстрируемой правительствами США, Британии, Канады и других стран. Напротив, позиция Германии, отстаивающей прежние подходы к украинскому кризису, все заметнее выпадает из мейнстрима.

Это больше, чем конфликт между двумя странами, и больше, чем противостояние между Россией и НАТО. Это кризис с глобальными последствиями. По сути, речь идет о том, что Россия не приемлет единую и свободную Европу в том виде, который она обрела после окончания холодной войны, – так охарактеризовал нынешнюю ситуацию вокруг Украины госсекретарь США Энтони Блинкен.

Глобальная угроза

Постепенная эволюция западных взглядов – не наша заслуга. Это заслуга нашего противника. Российские слова и дела оказались для Брюсселя и Вашингтона куда более убедительными, чем украинские. Кремль подвел Америку и Европу к черте, когда недооценивать опасность его реваншистской политики стало практически невозможно.

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Постоянно взвинчивая ставки, угрожая большой войной, выдвигая все новые наглые требования, предлагая руководству НАТО "собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года", Россия надеялась деморализовать западный мир. Но, похоже, добилась лишь рассеивания западных иллюзий.

Конечно, ужесточившаяся позиция Запада еще не гарантирует поражения Москвы. Но, во всяком случае, наши союзники начинают лучше понимать, чем чревато для них поражение Киева. И по сравнению с 2014 годом это серьезный шаг вперед.

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