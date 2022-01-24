У німецькому МЗС наголосили, що питання безпеки дипломатів викликає тривожність. Про це заявила міністерка закордонних справ Анналена Бербок.

Важливо Велика Британія почала відкликати своїх дипломатів з України

Німецькі дипломати продовжать свою роботу

Анналена Бербок заявила, що безпека дипломатів для Німеччини є пріоритетною, але водночас важливою є й економічна стабілізація в Україні. Зокрема це стосується загрози скорочення інвестицій через загрозу російського вторгнення.

Водночас в австрійському МЗС заявили про те, що план евакуації дипломатів з України є, але поки що його реалізацію не планують. Про це розповів очільник відомства Олександр Шаленберг.

У нас є плани евакуації, які наразі не виконуються, важливо, щоб ми зараз тримали очі та вуха відкриті в Києві. Однак якщо потрібно, ми можемо відреагувати,

– заявив Шаленберг.

Евакуація дипломатів з України: що відомо

Держдеп США погодив евакуацію своїх дипломатів з України. Працівники дипустанов можуть виїхати з України за бажанням, їхні родини – обов'язково.

У МЗС України таке рішення назвали поспішним.

Крім США, евакуацію дипломатів почала й Велика Британія. Там зазначають, що ситуація в Україні поки що спокійна, тому консульства продовжать свою роботу.

До теми пропонуємо сюжет про евакуацію дипломатів США: дивіться відео