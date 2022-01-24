Активісти заявили, що їхня ціль серед іншого – спонукати США посилити допомогу Україні. Акція відбулась 23 січня.

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У Штатах люди протестували під посольством Росії

Активісти та небайдужі громадяни вийшли на Boris Nemtsov Plaza, – символічне ім'я для проведення акцій проти путінського режиму, які там відбуваються з 2018 року.

Акція пройшла під гаслом: "Зупиніть Путіна зараз! Скажіть "ні" російській війні в Україні".

Люди закликали не допустити нової війни в Європі та відвести російську військову навалу від кордонів України,

– мовиться у повідомленні.

Ба більше, співорганізаторка акції, представниця благодійної організації United Help Ukraine Марина Байдюк заявила, що вийшли на акцію через те, що риторика Кремля змінилась й стурбованість через ймовірний напад Росії зростає.

"Тому ми тут, перед російським посольством, аби сказати "ні" – війні, сказати "ні" – Путіну й показати, що ми (в США – 24 канал) підтримуємо Україну в цій дуже складній ситуації", – пояснила Байдюк.

Почесний волонтер US Ukrainian Activists Юрій Дейчаківській назвав цілі акції:

"підтримувати солідарність з нашими братами й сестрами в Україні;

показати, що ми всі стоїмо разом з ними в усьому світі";

спонукати Сполучені Штати до посилення допомоги Україні.

Біля посольства Росії у Вашингтоні відбулась акція на підтримку України / Фото Укрінформ

До речі, це вже третя акція у січні 2022 року. Попередні, 8 та 15 січня, пройшли під гаслами "Підтримайте Україну зараз", а також "Дайте можливість Україні захистити себе".

Коротко війська Росії біля кордону України

Ще наприкінці жовтня 2021 року з'явились повідомлення у американській пресі про те, що Кремль стягує війська до кордону з Україною. Ще тоді це викликало занепокоєння в США та Росії.

Ба більше, вже 19 січня ЗМІ повідомили, що Росія закінчує стягувати війська до наших кордонів. Наразі там перебувають орієнтовно 127 тисяч російських військових.

Натомість джерела у адміністрації президента США заявили, що Джо Байден розглядає можливість розмістити американських військових, а також авіацію та кораблі в країнах Балтії та Східній Європі. Мовиться про 1 – 5 тисяч військових. Та за потреби їхня кількість може зрости вдесятеро.

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