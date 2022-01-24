Активисты заявили, что их цель среди прочего – побудить США усилить помощь Украине. Акция состоялась 23 января.

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В Штатах люди протестовали под посольством России

Активисты и неравнодушные граждане вышли на Boris Nemtsov Plaza, – символическое имя для проведения акций против путинского режима, которые там происходят с 2018 года.

Акция прошла под лозунгом: "Остановите Путина сейчас! Скажите "нет" российской войне в Украине".

Люди призвали не допустить новой войны в Европе и отвести российское военное нашествие от границ Украины,

– говорится в сообщении.

Более того, соорганизатор акции, представитель благотворительной организации United Help Ukraine Марина Байдюк заявила, что вышли на акцию из-за того, что риторика Кремля изменилась и обеспокоенность из-за вероятного нападения России растет.

"Поэтому мы здесь, перед российским посольством, чтобы сказать "нет" – войне, сказать "нет" Путину и показать, что мы (в США – 24 канал) поддерживаем Украину в этой очень сложной ситуации", – пояснила Байдюк.

Почетный волонтер US Ukrainian Activists Юрий Дейчаковский назвал цели акции:

"поддерживать солидарность с нашими братьями и сестрами в Украине;

показать, что мы все стоим вместе с ними во всем мире";

побудить Соединенные Штаты к усилению помощи Украине.

У посольства России в Вашингтоне состоялась акция в поддержку Украины / Фото Укринформ

Кстати, это уже третья акция в январе 2022 года. Предыдущие, 8 и 15 января, прошли под лозунгами "Поддержите Украину сейчас", а также "Дайте возможность Украине защитить себя".

Коротко о войсках России у границы Украины

Еще в конце октября 2021 года появились сообщения в американской прессе о том, что Кремль стягивает войска к границе с Украиной. Еще тогда это вызвало беспокойство в США и России.

Более того, уже 19 января СМИ сообщили, что Россия заканчивает стягивать войска к нашим границам. Сейчас там находятся ориентировочно 127 тысяч российских военных.

Зато источники в администрации президента США заявили, что Джо Байден рассматривает возможность разместить американских военных, а также авиацию и корабли в странах Балтии и Восточной Европе. Говорится о 1 – 5 тысяч военных. Но при необходимости их количество может вырасти в десять раз.

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