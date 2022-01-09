На мирну акцію учасники прийшли з прапорами України, Казахстану та Білорусі. Вони також розгорнули великий плакат з написом "Скажи Путіну НІ" та блакитно-жовте полотно.

До теми США хочуть говорити з Росією про розміщення своїх ракет в Європі, – ЗМІ

Чому люди вийшли на акцію

За словами учасників, вони хочуть нагадати владі країни та МЗС зокрема, що українська позиція під час перемовин має бути чіткою –жодних компромісів з Кремлем. Такі акції тривають також в інших містах України. Долучились також і інші країни – Італія, Іспанія, Німеччина, Португалія, Велика Британія та США.

Перед будівлею МЗС люди розгорнули банер з головним меседжем та заспівали гімн України.

Ми прийшли сюди, щоб закликати владу і світову спільноту сказати ні ультиматуму Путіна і не йти на компроміси з кремлівським диктатором. Тому тут є й інші народи, які зіштовхнулись з агресією Путіна: казахи, кримські татари. Ми тут для того, щоб разом консолідовано цей меседж світові та владі донести,

– заявив один з організаторів акції, речник "Руху опору капітуляції" Ілля Кононов .

Він наголосив, що для українців дуже важливо, щоб доля України не вирішувалася без позиції українського суспільства.

Серед учасників – біженка з Казахстану і росіянка

Журналістка і правозахисниця Жанара Ахметова є близькою соратницею казахського опозиціонера Мухтара Аблязова. За її словами, вона казахська біженка і 5 років живе в Україні. На акцію жінка прийшла, щоб розповісти про поточну ситуацію у Казахстані. За її словами, наразі міжнародні лідери та політики не готові дати адекватну оцінку того, що відбувається.

Люди прийшли на мирну акцію перед переговорами Заходу і Росії / Фото Дар'ї Коваль

Завтра Путін проводитиме зустріч, і він буде зовсім в іншій ролі. Тому що тепер у нього в кишені Білорусь, Казахстан, ті країни, які за наказом Путіна, стали окупантами в нашій країні, а також Таджикистан, Киргизстан, Вірменія, Білорусь,

– каже жінка.

За її словами, якщо це проігнорує міжнародна спільнота, то завтра всі ці країни будуть виступати проти України, Молдови та всієї Європи.

Росіянка Наталя Ващук, яка також прийшла на акцію, запевняє, що Україна – це її друга батьківщина, тому вона виступає проти політики Путіна. За її словами, вона волонтерка. Пече торти та робить для фронту імбирні суміші.

Що відомо про перемовини Росії і Заходу

10 січня пройде зустріч глав Росії та США, на якій вони обговорять "гарантії безпеки".

Перемовини США та Росії щодо цих "гарантій безпеки" відбудуться трьома дипломатичними каналами. Спершу під час прямих переговорів представників країн, потім на засіданні Ради НАТО – Росія 12 січня, а тоді й на зустрічі у форматі Росія – ОБСЄ, яка також пройде у січні.

Водночас у Кремлі заявляли, що не очікують оптимістичних переговорів із США в Женеві, які мають відбутися 9 – 10 січня.

Вас може зацікавити про що говорили Байден і Путін: дивіться відео