Про це заявив високопоставлений чиновник Білого дому, передає журналістка Наташа Бертранд.
Важливо Не можна вірити, – Путін вимагає від США документ про безпекові гарантії
Однак у переговорах під керівництвом Держдепартаменту США візьмуть участь представники Пентагону і Ради національної безпеки.
Очікується, що Байден і Путін не братимуть участі в переговорах 10 січня в Женеві,
– написала Бертранд.
Що цьому передувало
Раніше Росія висунула НАТО і США свої "пропозиції" щодо забезпечення безпеки в Європі. Москва, зокрема, вимагає, щоб НАТО відмовилося приймати до свого складу Україну. Володимир Путін пояснює це тим, що вступ України в Альянс нібито загрожує Росії. І очільник Кремля вимагає надати юридично зафіксовані гарантії, які виключать можливість розміщення озброєння НАТО на території України.
Кремль вже представив на розгляд НАТО та США "договори про безпеку" – це фактично ультиматум щодо не розширення Альянсу на Схід. Володимир Путін заявив, що у разі відмови відповідь Москви може бути "різною".
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що агресором в цій ситуації є Росія, оскільки вона незаконно окупувала територію України та продовжує нарощувати війська. Він додав, що співпраця НАТО з Україною має виключно оборонний характер і не є загрозою для Росії.