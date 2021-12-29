Про це заявив високопоставлений чиновник Білого дому, передає журналістка Наташа Бертранд.

Важливо Не можна вірити, – Путін вимагає від США документ про безпекові гарантії

Однак у переговорах під керівництвом Держдепартаменту США візьмуть участь представники Пентагону і Ради національної безпеки.

Очікується, що Байден і Путін не братимуть участі в переговорах 10 січня в Женеві,

– написала Бертранд.

Що цьому передувало

Раніше Росія висунула НАТО і США свої "пропозиції" щодо забезпечення безпеки в Європі. Москва, зокрема, вимагає, щоб НАТО відмовилося приймати до свого складу Україну. Володимир Путін пояснює це тим, що вступ України в Альянс нібито загрожує Росії. І очільник Кремля вимагає надати юридично зафіксовані гарантії, які виключать можливість розміщення озброєння НАТО на території України.

Кремль вже представив на розгляд НАТО та США "договори про безпеку" – це фактично ультиматум щодо не розширення Альянсу на Схід. Володимир Путін заявив, що у разі відмови відповідь Москви може бути "різною".