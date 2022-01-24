Про це заявив посол Естонії у Києві Каймо Кууск. Дипломат наголосив, що причин для паніки у столиці України наразі немає.

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Посол впевнений, що в Києві – поки все спокійно

Нещодавно прогулювався Майданом і почув там навіть естонську мову. Звичайний вихідний день,

– сказав Кууск.

Проте дипломат впевнений, що новини про загрозу нападу таки впливають на людей. Це і є основною метою Москви – залякування.

Війна йде вже вісім років, – Кууск

Кууск підтвердив, що коли біля кордону – велике російське військо, потрібно бути готовим до активних бойових дій. Війна, зауважив посол, триває вже 8 років.

Ми були одні з перших, хто допоміг. У нас немає величезних масштабів, але ми не залишили тих, хто просить допомоги на самоті, це найважливіше,

– пояснив дипломат.

Щодо евакуації американських дипломатів, то Кууск наголосив, що їх більше ніж тисяча і вони – обережніші, ніж інші.

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